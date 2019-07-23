«Красноярскнефтепродукт» отдаст нефтебазу под жилой комплекс

Крупнейшая в Красноярском крае сеть АЗС «Красноярскнефтепродукт» (КНП) реализует проект строительства жилого комплекса на месте красноярской нефтебазы. Руководство компании представило концепцию комплекса краевому правительству. По словам гендиректора КНП Бориса Золотарева, до конца 2019 года красноярская нефтебаза прекратит свое существование. «КНП предстоит освободить все резервуары от нефтепродуктов, зачистить и произвести демонтаж технологического оборудования. Далее енисейским управлением Ростехнадзора нефтебаза будет выведена из реестра особых производственных объектов»,— сообщает компания.

Красноярская нефтебаза создана около 90 лет назад на пустыре возле Енисея. Сейчас, как отмечают в компании, нефтебаза находится почти в центре города, ее окружает промышленная и жилая застройка. Целесообразно распределить мощности этого объекта между другими нефтебазами компании, отмечает руководство КНП. Всего в структуру КНП входит 14 нефтебаз. Площадь красноярской нефтебазы — 20 га. «Площадка находится в очень привлекательном с точки зрения градостроительного потенциала месте»,— сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

На площадке бывшей нефтебазы, как планируется, будет построено около 259 тыс. кв. м жилья, около 80 тыс. кв. м коммерческих помещений, школа на 1,2 тыс. человек, детский сад, подземный паркинг. Сейчас, по словам господина Золотарева, компания заинтересована в поиске инвестора для реализации проекта.

АО «Красноярскнефтепродукт» управляет 173 АЗС в Красноярском крае. В структуру компании также входят пять филиалов и два производственных участка, которые обеспечивают хранение, перевалку и доставку нефтепродуктов на территории присутствия. По данным Росстата, основной владелец предприятия (58%) — Агентство по управлению госимуществом Красноярского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году — 17,3 млрд руб., чистая прибыль — 61,8 млн руб.

Оксана Павлова