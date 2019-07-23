Трамп объявил о договоренности по потолку госдолга

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Конгрессом по поводу двухлетнего бюджета и потолка госдолга. Соглашение поддержали лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер меньшинства Чак Шумер, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства Кевин Маккарти.

«Это настоящий компромисс, который станет очередной победой для наших замечательных военных и ветеранов!» — написал господин Трамп в Twitter.

В феврале Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом утвердила проект бюджета правительства до сентября текущего года.

22 декабря 2018 года из-за бюджетных противоречий в США начался шатдаун, который продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны. Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности правительства, заключив соглашение до 15 февраля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Америка приготовилась к новому шатдауну».