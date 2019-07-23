Следствие закончило со сварочными работами

В Пермском крае направлено в суд уголовное дело в отношении пяти сотрудников ФГУП «Управление строительства №30». Следствие считает их виновными в гибели девяти коллег в ходе пожара в строящемся шахтном стволе в Соликамске. В результате пожара, который начался из-за проведения сварочных работ вблизи горючих объектов, горностроители не смогли выбраться на поверхность и задохнулись.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели девяти горностроителей во время пожара в строящейся шахте 3-го соликамского рудоуправления. Материалы уголовного дела переданы в Соликамский городской суд, рассматривать по существу его будет судья Юрий Анфалов. В четверг господин Анфалов рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения пятерым сотрудникам ФГУП «Управление строительства №30», которые являются фигурантами дела.

Обвиняемые вместе с коллегами выполняли работы по техническому перевооружению крепи, проходке и армировке ствола №4 строящейся шахты СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». 22 декабря 2017 года около 11:50 на глубине 362 м началось возгорание. В этот момент под землей находилась смена строителей, проводивших работы, восемь из них смогли быстро выбраться на поверхность. Девять рабочих остались под землей и погибли. Как установила экспертиза, смерть наступила от токсического воздействия окиси углерода.

По данному факту следственным отделом по Соликамску СУ Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности проведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере, а также смерть двух и более лиц). Решением председателя СКР Александра Бастрыкина оно было передано в производство 3-го следственного управления ГСУ СКР.

Уже на следующий день в рамках расследования были задержаны горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник участка строительства Максим Канищев, а также начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин. Им было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ. Позже обвинение в совершении аналогичного преступления было предъявлено горному инженеру по охране труда Святославу Седову. Всем им судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, пожар произошел, когда под землей велись сварочные работы. Рабочие проводили отторцовку опалубки вентиляционного горизонта перед его бетонированием. Причем сварка велась вблизи слоя горючего материала — полиуретановой смолы, которая была нанесена на горную породу, а также деревянных конструкций. При этом в нарушение правил производства работ на объекте применялась газосварка, а рабочие не имели наряда-допуска на огневые работы. Как считают в ГСУ СКР и прокуратуре, ответственными за соблюдение правил безопасности и охраны труда на объекте были Андрей Артюхин, Максим Канищев, а также Святослав Седов. Горные мастера Купряшкин и Чукаев, по версии следствия, нарушили закон, непосредственно допустив работников к проведению сварочных работ.

Позже обвинение фигурантам было переквалифицировано на ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ущерб от совершения преступления оценивается в сумму более 60 млн руб. Как говорят собеседники “Ъ”, никто из обвиняемых не согласился с квалификацией действий, которую предложило следствие.

Дмитрий Астахов, Пермь