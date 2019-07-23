Протест детей-инвалидов не дорос до несогласованной акции

Вчера мэр Кунгура (Пермский край) Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру о проверке родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, настаивающих на сохранении специализированной школы. Ранее сторонники сохранения школы пришли на городской фестиваль в футболках с лозунгами «Отстоим школу Кунгура». Администрация города расценила это как несанкционированную акцию протеста, потребовав от прокуратуры дать правовую оценку этому событию. Общественники считают отказ главы города от заявления «разумным», но не исключают собственного обращения в надзорный орган по факту ложного доноса со стороны градоначальника.

Глава Кунгура Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру о проверке демонстрантов, добивавшихся сохранения в городе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). «Начинают перевираться факты, и ситуация обрастает ошибочными данными. Все это сильно дестабилизирует ситуацию»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе администрации Кунгура. В мэрии отметили, что решение об отзыве заявления является коллегиальным.

Ранее глава Кунгура обратился в городскую прокуратуру с требованием принять меры прокурорского реагирования. Поводом стала акция активистов, выступающих за сохранение школы и одетых в футболки с соответствующими лозунгами («Отстоим школу Кунгура», «Школу для детей с ОВЗ») на фестивале «Небесная ярмарка» 2 июля. В заявлении в прокуратуру господин Гордеев отмечал, что акция не была согласована с органами местного самоуправления. По оценке градоначальника, это нарушает положения федерального и регионального законодательства. «На мероприятие созывались сторонники, велась фотосъемка. На наш взгляд, это была организованная протестная акция, на которую мы среагировали должным образом,— пояснили в пресс-службе администрации Кунгура.— Нас интересовала правовая оценка мероприятия, можно ли считать футболку с надписью "отстоим школу" призывом к протестным акциям». Сам Сергей Гордеев дать комментарии “Ъ” отказался, сославшись на отпуск.

Здание школы для учащихся с ОВЗ было построено в начале 1820-х и является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В апреле 2019 года по результатам инженерного обследования было принято решение ограничить доступ в здание и прекратить использование помещений. Как утверждают в администрации города, с 1 сентября учебный процесс для учащихся с ОВЗ будет организован в здании школы №12 и здании Дома детского и юношеского туризма и экскурсий. Однако родители учащихся школы с ОВЗ выступают против распределения детей в другие общеобразовательные учреждения и настаивают на строительстве новой школы в центре Кунгура. Требования родителей поддержали местные и региональные отделения КПРФ, а также краевая организация Всероссийского общества инвалидов. «Вариант, предложенный властями города, не устраивает многих родителей и педагогов: во-первых, 12-я школа находится на окраине; во-вторых, смогут ли ученики корректно относиться к детям с инвалидностью?» — говорится в обращении, опубликованном на сайте краевой организации Всероссийского общества инвалидов.

Отметим, что ситуация в Кунгуре вызвала общественный резонанс. Так, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила «РИА Новости», что ОП попросит прокуратуру проверить действия Сергея Гордеева: «Считаю, что его действия необходимо проверить на предмет совершения преступления по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос"». Куратор организации «За права многодетных» в Кунгуре Светлана Агапитова также заявила, что общественники рассматривают возможность обращения в прокуратуру, «чтобы дать правовую оценку обращения главы города». «Мы действительно были в одинаковых футболках, но растворились в толпе тысяч людей: никого ни к чему не призывали, не выкрикивали никаких лозунгов»,— добавила она.

В мэрии Кунгура утверждают, что «ранее активисты, выступавшие за сохранение коррекционной школы, отказывались от встреч с представителями администрации города». «На данный момент ситуация разрешена, активистам, как и прежде, предлагают конструктивно обсудить вопросы организации обучения детей с ОВЗ в новых условиях»,— говорят в администрации. Светлана Агапитова заявила, что «родители готовы сесть за стол переговоров с администрацией Кунгура». «Но только в том случае,— подчеркнула она,— если позиция администрации изменится: к родителям будут прислушиваться и держать в курсе».

Константин Кадочников, Пермь