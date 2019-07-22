РИА «Новости»: Общественная палата России попросит прокуратуру проверить действия мэра Кунгура

Общественная палата России (ОП РФ) попросит прокуратуру проверить действия мэра Кунгура Сергея Гордеева после того, как он пожаловался в надзорное ведомство на родителей детей-инвалидов, которые пришли на фестиваль в одинаковых футболках в поддержку школы для детей с ограниченными возможностями. Об этом РИА «Новости» заявила председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Ранее в паблике школы Кунгура для детей с ограниченными возможностями в соцсети «Вконтакте» появился пост с копией заявления мэра Гордеева в прокуратуру, где он жалуется на несогласованную массовую акцию. Такой акцией он, как следует из заявления, назвал фестиваль, куда родители детей-инвалидов пришли в одинаковых футболках с надписями в поддержку школы. По данным ряда СМИ, власти Кунгура признали аварийной школу для детей с ограниченными возможностями здоровья и перевели учеников в обычные школы, родители учеников просят построить новую коррекционную школу.

Получить комментарий в мэрии Кунгура и краевой прокуратуре РИА Новости пока не удалось. «Считаю, что его (Гордеева - ред.) действия необходимо проверить на предмет совершения преступления по статье 306 УК РФ “Заведомо ложный донос”. Соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру будет направлено от Общественной палаты России», - заявила Гурцкая. По ее словам, «вместо того, чтобы решать проблемы образования детей с ограниченными возможностями, глава города отвлекает правоохранительные органы от борьбы с преступниками».