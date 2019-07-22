Глава Кунгура отозвал заявление в прокуратуру

Глава Кунгура Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру о проверке протестующих, добивавшихся сохранения в городе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Письмо об отзыве заявления было направлено на прошлой неделе. В мэрии Кунгура связали это решение с «разгоранием конфликта». «Начинают перевираться факты, и ситуация обрастает ошибочными данными. Все это сильно дестабилизирует ситуацию»,— пояснили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе администрации Кунгура. В пресс-службе отметили также, что решение об отзыве заявления является коллегиальным.

Ранее глава Кунгура обратился в Кунгурскую городскую прокуратуру с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования. Поводом для заявления стало присутствие активистов, выступающих за сохранение школы и одетых в футболки с соответствующими лозунгами на фестивале «Небесная ярмарка». «На мероприятие созывались сторонники, велась фотосъемка. На наш взгляд, это была организованная протестная акция, на которую мы среагировали должным образом. Нас интересовала правовая оценка мероприятия: можно ли считать футболку с надписью „отстоим школу“ призывом к протестным акциям?» — пояснили в пресс-службе администрации Кунгура. Сам Сергей Гордеев от комментариев “Ъ-Прикамье” отказался, сославшись на отпуск.

Отметим, что заявление вызвало широкий общественный резонанс на федеральном уровне. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила РИА «Новости», что общественная палата попросит прокуратуру проверить действия Сергея Гордеева. «Считаю, что его действия необходимо проверить на предмет совершения преступления по ст. 306 УК РФ „Заведомо ложный донос“. Соответствующее обращение в генеральную прокуратуру будет направлено от Общественной палаты России»,— заявила госпожа Гурцкая.