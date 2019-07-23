Клиенты форекса сократили индивидуальные убытки

Форекс-дилеры впервые отчитались по новому стандарту саморегулируемой организации (СРО). Такая обязанность появилась у них в середине апреля. Согласно опубликованным данным, во втором квартале отрасль нарастила как количество клиентов, как и объем сделок и торговый оборот. При этом в среднем сократились убытки по клиентским счетам. Форекс-дилеры связывают это с отсутствием серьезных движений на валютном рынке, а также с ростом клиентской базы.

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) опубликовала совокупные показатели деятельности своих членов. Согласно решению, принятому саморегулируемой организацией в середине апреля, все компании направляют в СРО отчетные данные, включающие количество заключенных отдельных договоров (клиентские операции), торговый оборот клиентов, количество активных клиентов, остатки денежных средств на номинальном счете, количество заключенных в отчетный период рамочных договоров и общее количество действующих рамочных договоров. «Такая практика повышает прозрачность регулируемого рынка форекс»,— считает руководитель АФД Евгений Машаров. Она необходима, чтобы формировать объективное представление о рынке, отслеживать его рост. На текущий момент регулируемый рынок представляют собой всего четыре компании — «ВТБ Форекс», «Финам Форекс», «ПСБ Форекс» и «Альфа Форекс».

По данным АФД, во втором квартале 2019 года увеличилось и количество совершенных клиентами сделок, и торговый оборот. Так, в отчетный период клиенты форекс-дилеров совокупно совершили более 294 тыс. сделок на общую сумму 1,25 трлн руб. Это больше, чем в предыдущий период, на 34,5% и 15,7% соответственно. Такой результат получен в том числе за счет прироста клиентской базы на 15,4%, до 8,16 тыс. человек. При этом приток новых клиентов несколько замедлился — прирост за квартал составил 6%, до 1,11 тыс. заключенных договоров. Незначительно (в пределах 1%) сократились и остатки денежных средств на номинальных счетах на конец отчетного периода — с 944 млн руб. до 935,1 млн руб.

При этом, по оценке “Ъ”, во втором квартале финансовый результат клиентов четырех форекс-дилеров составил 170 млн руб. Большая часть убытка при этом пришлась на клиентов «ВТБ Форекс» — минус 126,6 млн руб. Это связано с тем, что у этой компании наибольшее количество клиентов на рынке. Клиенты «Альфа Форекс» понесли убытки на 35,2 млн руб., «ПСБ Форекс» — на 6,55 млн руб., «Финам Форекс» — на 1,73 млн руб. По данным АФД, количество активных клиентов в отчетном периоде составило 1415 человек. При этом, по оценке “Ъ”, убыточными были 974 счета, прибыльными — 458 счетов.

Вместе с тем средний убыток клиента на рынке форекс по сравнению с первым кварталом 2019 года сократился примерно в 1,5 раза. По мнению гендиректора «ВТБ Форекс» Александра Сокологорского, итоги двух кварталов сравнивать нерепрезентативно. «Одним из основных факторов, влияющих на финансовый результат, является волатильность рынка, при этом она может существенно отличаться даже от месяца к месяцу или от квартала к кварталу»,— говорит он. По словам руководителя дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александра Красного, второй квартал 2019 года не преподнес серьезных сюрпризов, был достаточно прогнозируемым, что позитивно повлияло на результаты торговли клиентов. «При этом клиент российского форекса по статистике склонен к достаточно длительному удержанию позиций. Как результат, достаточно большая доля клиентов закончила период в плюсе»,— подтверждает гендиректор «Финам Форекс» Зоя Неделько. Кроме того, добавляет управляющий директор «ПСБ Форекс» Сергей Масленников, на показатель повлияло и увеличение количества активных клиентов совокупно по всем форекс-дилерам, что «позволило увеличить оборот и совокупный результат».

Однако тенденцией такую ситуацию назвать нельзя, поясняют участники рынка. Она может быстро поменяться в зависимости от ситуации на рынке. Если усилится волатильность, произойдут непрогнозируемые события — результат работы может измениться, указывает господин Красный. «Форекс богат на "лебедей" разного цвета, так что гарантировать сохранение текущих показателей сложно»,— заключает госпожа Неделько.

Мария Сарычева, Дмитрий Ладыгин