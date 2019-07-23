Верфи пробиваются к ледоколам

После борьбы за сверхмощный ледокол «Лидер», заказ на который получила дальневосточная «Звезда», российские верфи начинают гонку за еще два атомных ледокола мощностью 60 МВт и стоимостью 100 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, помимо входящего в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавода, который уже строит три ЛК-60, в конкурсе планируют участвовать «Звезда» и подконтрольный группе «Ак Барс» керченский «Залив». Последняя верфь уже рассматривалась как претендент на строительство «Лидера». Эксперты отмечают, что Балтзавод остается наиболее вероятным победителем конкурса.

Три верфи могут побороться за заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов мощностью 60 МВт, рассказали “Ъ” источники в отрасли. По их словам, помимо Балтзавода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на конкурс планируют подавать заявки дальневосточная «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), а также керченский завод «Залив», который находится под управлением Зеленодольского завода имени Горького корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова.

ФГУП «Атомфлот» объявило о конкурсе на строительство этих ледоколов 19 июля. Максимальная цена контракта — 100,1 млрд руб., срок сдачи — декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Срок подачи заявок — до 5 августа, электронный аукцион состоится на следующий день.

Основным претендентом на строительство этих ледоколов всегда считался Балтзавод. Верфь уже строит три ЛК-60 общей стоимостью 121,4 млрд руб. с 2012 года. Сроки сдачи ледоколов неоднократно переносились, по последним данным, для головного судна «Арктика» — это 2020 год, для первого и второго серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» — 2021 и 2022 годы.

Принципиальное решение о строительстве еще двух ЛК-60 было принято на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева 28 ноября на Балтзаводе (подробнее см. «Ъ-СПб» от 6 декабря 2018 года). Проект будет финансироваться по смешанной схеме — 45 млрд руб. даст бюджет, 9 млрд руб.— средства «Росатома», остальные деньги будут привлечены госкорпорацией в банках (см. “Ъ” от 23 мая и 17 декабря 2018 года). В «Росатоме» говорили, что контракт на строительство ледоколов нужно подписать до конца 2018 года, он до сих пор не заключен. По словам источников “Ъ”, проблема связана с обоснованием расходов на строительство судов. Сейчас собеседники “Ъ” не исключают, что контракт может быть подписан лишь в начале 2020 года.

На прошлой неделе глава корпорации Алексей Рахманов говорил «Прайму», что ОСК рассчитывает получить контракт до ноября: «Мы заявляемся в рамках нашего понимания стоимости этих ледоколов и двигаемся вперед». На «Звезде», «Заливе» и в «Ак Барсе» на запрос “Ъ” не ответили.

Источники “Ъ” в отрасли напоминают, что приблизительно такой же состав участников был в борьбе за сверхмощный ледокол «Лидер», который в итоге решением президента был передан на «Звезду». Собеседники “Ъ” отмечают, что «Звезда» сейчас претендует «вообще на все заказы». Они также подчеркивают, что керченский «Залив», который в 1988 году построил атомный лихтеровоз «Севморпуть», а сейчас успешно строит патрульные, малые ракетные корабли и вспомогательные суда для ВМФ, не стоит недооценивать. Еще два года назад на «Заливе» подтверждали свой интерес к строительству ледокола «Лидер» и заверяли, что для этого есть «все необходимые мощности» — сухой док длиной 360 м и шириной 60 м, отдел ядерной безопасности и т. д. Но на верфи необходимо было проводить дноуглубление (см. “Ъ” от 31 августа 2017 года). При этом собеседники “Ъ” напоминают, что, когда принималось решение отдавать «Лидер» на «Звезду», подразумевалось, что два ЛК-60 получит Балтзавод, без которых его дальнейшее существование оказывается под угрозой. В то же время у верфей «Ак Барса» также падает загрузка, и им нужно бороться за новые заказы, добавляют источники “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что выбранный формат конкурса значительно осложняет борьбу за контракт для Балтзавода. «Залив» не выглядит реальным конкурентом, считает эксперт, но «Звезда» может претендовать на выполнение контракта, хотя очевидно, что это потребует кооперации с Балтзаводом по схеме, которая обсуждается для строительства ледокола «Лидер». Сроки строительства сейчас выглядят чрезвычайно амбициозными, их сложно будет выдержать даже Балтзаводу, строящему первые суда серии, отмечает господин Бурмистров, а для «Звезды» такие сроки объективно выглядят невыполнимыми (особенно по третьему серийному ледоколу).

Анастасия Веденеева