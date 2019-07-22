Евросоюз не будет ставить шенгенские визы крымчанам с паспортами РФ

Крымчанам, которые получили российские паспорта после 2014 года, не будут ставить шенгенские визы, сказал ТАСС глава представительства Европейского союза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер. Это связано с тем, что ЕС «не признал и не признает» присоединение полуострова к РФ.

«Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой»,— заявил господин Эдерер.

Шенгенскую визу могут получить только те крымчане, которые получили российские паспорта до присоединения полуострова к России. Также они смогут получить ее по украинским паспортам. ЕС при этом рекомендует обращаться в консульства, которые находятся на Украине, а не в РФ.

Напомним, референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели санкции. В июне 2019 года ограничительные меры продлили.

О том, как изменился Крым за пять лет в составе России, читайте в публикации “Ъ”.