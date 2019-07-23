«Детский мир» наигрался с ELC

Крупнейший продавец детских товаров «Детский мир» может отказаться от развития в России британской сети развивающих игрушек Early Learning Centre (ELC), работающей по франшизе. На актив уже есть интересанты, которые пока обсуждают сделку оценочной стоимостью до 250 млн руб. Продажа позволит «Детскому миру» сосредоточиться на развитии собственной сети ABC с более доступным ассортиментом.

О том, что «Детский мир» может отказаться от развития сети магазинов детских развивающих игрушек ELC и продать этот бизнес, “Ъ” сообщил источник, близкий к одной из сторон возможной сделки. По его словам, покупка актива пока обсуждается. В «Детском мире» не предоставили комментарий. В ELC входит 57 магазинов в России. Ассортимент включает игрушки для детей от 0 до 10 лет, товары для творчества и развития, средства гигиены и пр. Развитием сети занимается дочерняя структура «Детского мира» ООО «Куб-маркет» по мастер-франшизе британской Mothercare. В марте 2019 года Mothercare договорилась о продаже бренда The Entertainer за £13,5 млн (около 1,06 млрд руб.).

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране. На конец 2018 года управлял 673 магазинами в России и Казахстане, а также четырьмя точками по продаже товаров для животных под вывеской «Зоозавр». Выручка «Детского мира» по итогам 2018 года выросла на 14,3%, до 110,9 млрд руб., год к году, чистая прибыль — на 36,3%, до 6,6 млрд руб. Основным владельцем с долей 52,1% выступает АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«Детский мир» договорился о покупке «Куб-маркета» у аптечной сети «36,6» и экс-акционера «Букбери» Дмитрия Кушаева в 2012 году. Тогда в ELC в России входило 19 магазинов, а сделку оценивали в пределах $7 млн (около 220 млн руб. исходя из среднего курса ЦБ за 2012 год в 31,07 руб.). В 2016 году «Детский мир» приостановил развитие сети из-за того, что практически 100% ассортимента ELC было привязано к курсу валюты. Но в 2017 году компания заявила о разморозке проекта. Годом позже «Детский мир» также запустил сеть детских развивающих игрушек ABC с более низкими ценами, чем в ELC. Сейчас под вывеской ABC работает девять магазинов. В 2018 году совокупная выручка ELC и ABC выросла на 1,5%, до 933 млн руб., говорится в отчетности «Детского мира».

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценивает максимальную выручку ELC в России в 2018 году в 850 млн руб. Исходя из этой цифры стоимость всей сети может быть до 250 млн руб. без учета стоимости товара, подсчитал он. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина напоминает, что «Детский мир» сейчас активно развивает собственные торговые марки (СТМ) и к тому же тестирует новый формат специализированной сети детских игрушек — ABC. О том, что группа компаний фокусируется на менее дорогих товарах с высокой долей СТМ, говорит и Николай Габышев. Он также называет формат магазинов ELC, которые работают в премиальном сегменте, неподходящим для портфеля группы при текущей экономической ситуации.

Как минимум с середины 2018 года «Система» вела переговоры о продаже своей доли и в самом «Детском мире». Среди интересантов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, а также Совкомбанк. Но переговоры успехом не завершились. В середине февраля 2019 года Владимир Евтушенков допустил, что «Система» может и не продавать пакет в «Детском мире» из-за его высоких темпов развития. В июне управляющий партнер АФК Всеволод Розанов заявил RNS, что переговоры о продаже «Детского мира» не ведутся.

Никита Щуренков