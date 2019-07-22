Китай обзавелся собственной NASDAQ

Китайские власти запустили собственную биржу для технологических компаний — STAR Market. Она должна стать местным аналогом американской NASDAQ и призвана привлечь китайские компании к размещению у себя на родине, а не за рубежом. В первый день на бирже провели размещение 25 компаний, акции нескольких из них выросли на сотни процентов, при этом эксперты предостерегают от переоценки начальных результатов работы STAR Market.

В понедельник Шанхайская фондовая биржа запустила собственный аналог американской технологической биржи NASDAQ — STAR Market. Ее создание стало еще одним ответом Китая на торговую войну с США. На новой бирже смогут проводить IPO технологические компании. В первый день это сделали 25 компаний.

Максимальный рост акций показал производитель полупроводников Anji Microelectronics Technology —на 520%. По подсчетам Reuters, капитализация 25 компаний за день выросла на 305 млрд юаней ($44,3 млрд), притом что изначально их совокупная стоимость составляла 225 млрд юаней ($32,7 млрд). Акции 16 компаний выросли более чем вдвое.

В то же время эксперты предостерегают от переоценки результатов первого дня, когда рост цены акций разместившихся компаний был связан в большей степени с изначальным ажиотажем. На STAR Market действуют более мягкие правила: в числе прочего в первые пять дней ее работы не будет верхней границы роста цены, в то время как на других китайских биржах такая граница установлена на отметке в 44% в день размещения. Впоследствии на STAR Market начнет действовать ограничение на рост цены не более чем на 20% против 10% на других биржах в Китае.

«Рост цен оказался более сумасшедшим, чем мы ожидали. Это хорошие компании, но такие оценки слишком высоки. Покупать их сейчас не имеет смысла»,— считает вице-президент китайской инвесткомпании Shanghai See Truth Investment Management Стивен Хуан.

Власти Китая рассчитывают на то, что создание новой биржи побудит китайские компании чаще проводить IPO на родине, а не в США. В общей сложности заявку на размещение акций на STAR Market подали около 140 компаний, которые планируют привлечь 128,8 млрд юаней ($18,7 млрд). За первый день было привлечено 37 млрд юаней ($5,3 млрд).

Яна Рождественская