NYSE стала лидером по IPO

В первом полугодии Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) обогнала Гонконгскую фондовую биржу по средствам, привлеченным в ходе IPO,— $17,4 млрд против $8,9 млрд. В то же время Гонконгская биржа может догнать NYSE, крупнейшим IPO этого года для которой стало размещение Uber, во втором полугодии.

Нью-Йоркская фондовая биржа заняла первое место по средствам, привлеченным в ходе IPO в первом полугодии,— $17,4 млрд, сообщает Financial Times. Сумма IPO на другой американской бирже, NASDAQ, составила $14,4 млрд. Показатели же Гонконгской фондовой биржи (HKEX), которая находилась на первом месте по IPO в прошлом году, упали на 27%, до $8,9 млрд, на фоне стремления китайских компаний проводить размещения в США, несмотря на торговую войну.

В последние несколько лет NYSE и HKEX борются за первое место: в 2017 году его заняла NYSE, в прошлом году — HKEX, в первом полугодии нынешнего года NYSE восстановила свои позиции.

Крупнейшим IPO на NYSE стало размещение онлайн-сервиса такси Uber — он привлек $8 млрд.

Также здесь провели IPO сразу несколько китайских компаний, в числе которых очень быстро развивающаяся сеть кофеен Luckin Coffee (привлекла $561 млн), бизнес-инкубатор для блогеров Ruhnn Holding ($125 млн) и онлайн-площадка для продавцов косметических услуг So-Young ($179 млн).

В то же время ситуация на HKEX может улучшиться во втором полугодии: здесь собирается провести листинг на $20 млрд китайский ритейлер Alibaba, здесь же планируется IPO азиатского подразделения пивоваренной компании AB InBev на $9,8 млрд.

Кроме того, недавно биржа смягчила до того довольно жесткие правила в отношении структуры компаний, размещающих акции, что также может повысить ее привлекательность. По мнению экспертов, листинг Alibaba на HKEX может стать примером для других китайских компаний, которые ранее провели IPO в США. «Многим компаниям, вероятно, придется подумать, не нужно ли им диверсифицировать места, где торгуются их акции, в свете продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем»,— отмечает старший специалист по рыночной стратегии азиатского подразделения JPMorgan Asset Management Тай Хуэй.

Яна Рождественская