Владимир Путин снял санкции с Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил действовавшие с 2009 года экономические санкции против Эритреи и оружейное эмбарго, наложенное в 2013 году. Отмена ограничительных мер связана с подписанием мира между Эритреей и Эфиопией, поставившим точку в 20-летнем конфликте двух государств.

Мировое сообщество обвиняло Эритрею, получившую в 1993 году независимость от Эфиопии, в поддержке экстремистских группировок в соседних странах. В частности, исламских боевиков в Сомали. Кроме того, с 1998 года государство вступило в полномасштабную войну с Эфиопией за несколько приграничных районов.

Российские санкции были введены вслед за ограничительными мерами Совбеза ООН. Они предусматривали запрет всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам на поставки Эритрее вооружений, оружия, боеприпасов, боевых машин и военной техники, а также запчастей для них. Кроме того, был введен запрет на предоставление технической, финансовой и иной помощи, которая связана с военной деятельностью.

До введения санкций Россия поставляла вооружение и в Эритрею, и в Эфиопию, являясь для последней основным поставщиком. Эритрея закупала у России вертолеты Ми-24, Ми-17, истребители МиГ-29 и ПЗРК «Игла», а Эфиопия — самолеты Су-27, вертолеты Ми-24Д и Ми-17, самоходные 152-миллиметровые артиллерийские установки 2С5.

Российское вооружение в Эритреи и Эфиопии Читать далее

После подписания в сентябре 2018 года мирного договора между двумя враждующими странами (Эфиопия отказалась от претензий на спорные районы, дипломатические отношения стран были восстановлены) Совбез ООН отменил действовавшие в отношении Эритреи санкции.

О том, какие возможности для новых экономических проектов видит Россия в примирении двух стран, читайте в материале “Ъ”.