Корпоративные новости на «Ъ FM»

Группа компаний «Основа» и московский IT-технопарк «Физтехпарк» подписали меморандум о сотрудничестве с двумя южно-корейскими финансовыми и IT-компаниями Paxnet и BitPax. Стороны на первом этапе создают венчурный фонд на $10 млн и совместную компанию для инвестиционной деятельности. Как пояснил президент ГК «Основа» и председатель совета директоров «Физтехпарка» Александр Ручьев, фонд учреждается для инвестирования в развитие технологий в области искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна. Каждая из сторон инвестирует в фонд по 5 млн — средства будут направлены на поиск перспективных стартапов, их развитие и вывод на российский и корейский рынки.

«Автостат» сообщил о сокращении числа дилерских центров: за полгода в России стало на 74 продавца машин меньше — по состоянию на середину июля насчитывается 3376 официальных центров. Снижение количества центров объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто 313. За последние пять лет цены на автомобили сильно выросли — на 70% с сентября 2014 года.

Volvo отзывает 0,5 млн автомобилей по всему миру из-за опасности возгорания двигателя, к которому может привести дефект одной из его деталей. Отзыв касается автомобилей 2014-2019 годов выпуска с 2-литровыми 4-цилиндровыми двигателями, установленными на большинстве моделей. Ни одного инцидента пока зафиксировано не было.