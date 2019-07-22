Суд продлил меру пресечения фигурантам дела о теракте в метро

Московский окружной военный суд (МОВС) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 11 фигурантам уголовного дела о теракте в петербургском метро до 12 ноября. Защита и подсудимые возражали, просили избрать более мягкую меру.

В частности, одна из обвиняемых — Шохиста Каримова, выражая свое мнение о ходатайстве прокурора о продлении меры, заявила, что «все это чистая подстава», имея ввиду предъявленное обвинение. «Пусть дойдут мои слова президенту Путину, чтобы он остановил вот эту подставу»,— добавила она. Несмотря на доводы подсудимых и защитников, суд меру пресечения оставил без изменения. Напомним, что фигуранты содержатся под стражей с весны 2017 года, то есть более двух лет.

По версии следствия, все 11 фигурантов вступили в террористическую группировку, целью которой была организация терактов в Петербурге, в 2015-2016 годах. Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы отвечали за координацию группы. Братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. Все фигуранты вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках. Напомним, дело на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге слушается уже почти четыре месяца.

Марина Царева