Ритейлу добавят аналитики

Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий. Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon, инвестором которого стал фонд АФК «Система» и «Роснано», разработал устройство для подключения к инфраструктуре устаревших камер. Проблемы продукту может создать необходимость передачи данных в облако, что повышает риски утечек.

Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon начнет продажи нового устройства Ivideon Bridge для подключения систем видеонаблюдения предыдущих поколений к облачной инфраструктуре и аналитике. Об этом “Ъ” рассказал представитель компании. По его словам, устройство позволяет вести подсчет посетителей, мониторинг касс, аналитику очередей и т. д. без замены камер. На разработку Bridge ушло семь месяцев и около 6 млн руб.

Ivideon основан в 2010 году Андреем Юдниковым и Владимиром Еремеевым. В 2018 году сервис привлек $8 млн от фондов Rusnano Sistema Sicar (создан АФК «Система» Владимира Евтушенкова и «Роснано») и Skolkovo Ventures.

Среди потенциальных клиентов — ритейл и HoReCa. Первые продажи компания начнет с середины августа. Устройство Bridge, к которому можно подключить до 16 камер, будет стоить около 6 тыс. руб., сообщил представитель Ivideon. Для сравнения, одна камера с прошивкой Ivideon может стоить от 5,5 тыс. руб. Компания уже отправила несколько тестовых партий Bridge возможным клиентам и получила предварительные заявки на установку. Имена потенциальных покупателей не раскрываются. В ГК «Дикси» (сети «Дикси» и «Виктория») сообщили “Ъ”, что получили предложение от Ivideon и изучают его.

В 2019 году Ivideon планирует продать не менее 10 тыс. устройств Bridge, а годом позже увеличить реализацию в два с половиной—три раза. По данным Ivideon, всего в России используется около 15 млн камер, а 75–80% всех систем — устаревшее оборудование. Весь оборот рынка — 40,8 млрд руб., приводит Ivideon данные МГТС.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что тестируют технологии видеоаналитики и компьютерного зрения на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта от других разработчиков. Например, видеоконтроль полок, очередей, качества фруктов и овощей. Подобные технологии могут на 10% повысить число покупателей, в том числе за счет людей, не желающих стоять в очередях, и на 20% снизить потери магазинов, говорят в X5.

В группе «М.Видео—Эльдорадо» добавляют, что видеоаналитика позволяет распознавать лояльного клиента и делать персонализированные предложения, а также может помогать планировать экспансию, выбирая локации будущих магазинов с учетом трафика. Группа уже отсмотрела 20 подрядчиков и сейчас запускает несколько пилотов, сообщили там. В Auchan заявили, что совместно с несколькими стартапами тестируют технологии для мониторинга очередей на кассах.

Гендиректор Watcom Group (специализируется на оценке посетительских потоков и аналитике) Роман Скороходов отмечает, что потребность в подсчете уникальных посетителей есть и у ритейла, и у торговых центров. Но на рынке уже достаточно подобных решений, а важным вопросом остается безопасность, которая особенно актуальна при передаче данных в облачные сервисы, отмечает он. По словам господина Скороходова, камеры видеонаблюдения входят в закрытую инфраструктуру службы безопасности и данные с устройств не должны передаваться третьим лицам. Аналитика раскладки, очередей и пр. может быть востребована в крупных гипермаркетах, добавляет Роман Скороходов, но там есть специальные департаменты, которые анализируют данные с текущих решений.

Анатолий Костырев