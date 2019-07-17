Штаб Александра Беглова не пользуется услугами интернет-ботов

Предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова не пользуется услугами ботов. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Сергей Кормилицын, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Кормилицына, штаб не тратит деньги на подобные услуги. Он добавил, что такие технологии устарели, а «тема ловли ботов прокисла» несколько лет назад.

Напомним, Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября. Выборы главы Санкт – Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Господин Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на участие в выборах губернатора города. Он заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах.

Ранее Фонд развития гражданского общества оценил шансы на победу Александра Беглова на выборах, отметив, что проблемы ему не грозят.