В Новочеркасске военнослужащего осудили за кражу из банкомата

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал военнослужащего-контрактника виновным в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в июне 2018 года во время внесения денег на банковскую карту через банкомат подсудимый провел манипуляции с купюрой и ножом. Действия обвиняемого вызвали сбой аппарата, и ему удалось зачислить на карту 5 тыс. руб. без их фактического взноса. Украденными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый признал свою вину и возместил банку ущерб. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил осужденному наказание в виде штрафа 120 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова