Впервые в истории 888 Poker приезжает в Россию с турнирной серией

С 8 по 15 августа в «Казино Сочи» состоится грандиозная турнирная серия 888 Poker LIVE (жизнь) Сочи. Фестиваль 888 Poker LIVE Сочи станет дебютом для 888 Poker, ведь это первое масштабное событие данного покер-рума в России. В рамках турнирной серии состоится более 30 событий, а также сателлиты к ним. Турнир проводится при поддержке Poker Club Management.

«888 Poker по праву считается одним из лучших покер-румов, зарекомендовавших себя в мировом покерном коммьюнити. 888 Poker является официальным спонсором мировой покерной серии WSOP в Лас-Вегасе. 888 Poker LIVE в России является грандиозным событием в жизни покера. В серии примут участие игроки с мировым именем. Среди них звезда мирового покера - Майкл Мизрахи - комментирует управляющий покерного клуба Артур Восканян.

Грандиозный масштаб покерной серии 888 Poker LIVE Сочи привлекает не только российских звезд покера, но и игроков из ближнего и дальнего зарубежья.

Ознакомиться с подробной информацией о турнирах и расписанием можно по следующим ссылкам:

https://www.casinosochi.ru/poker/888-poker-live-sochi

https://pokercm.com/tournaments/888poker-live-sochi/

Помимо крупнейших международных игровых событий, игорная зона "Красная Поляна» удивляет гостей ежедневной развлекательной программой. 10 августа на центральной сцене «Казино Сочи» выступит популярная исполнительница ЗАРА. С расписанием предстоящих событий в казино игорной зоны "Красная Поляна" можно по следующим ссылкам:

https://www.casinosochi.ru/entertainment-list

https://casinoboomerang.ru/

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