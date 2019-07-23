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Фото: Архив пресс-службы

Лето в сапогах

Какая обувь выдержит паводок на Патриках и июльские холода

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Сегодня, чтобы носить ковбойские сапоги, совершенно не обязательно пасти стада. «Казаки» в духе Дикого Запада станут не только модным, но и утилитарным решением для холодного и дождливого столичного лета. Их можно носить как одна из героинь фильма Тарантино «Доказательство смерти» — на голую ногу с юбкой и небрежно подобранным топом, а можно и с исторически правильными джинсами и косухой. Результат будет один: от вас невозможно будет отвести глаз. Даже в условиях крайней непогоды.


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