Стань, Маруська, в стороне

Песня про извозчика – «водителя кобылы» была написана поэтом Родионовым и композитором Богословским в 1946 году, когда извозчиков на улицах Москвы уже и не осталось. Тогдашняя власть боролась с ними примерно так же, как сегодняшняя – с автомобилистами.

Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес и сено. Эти фразы до революции служили упражнениями по грамматике, а потом стали прописными истинами. В конце двадцатых годов именно овес стал первым аргументом против московских извозчиков – газеты изображали их виновниками нехватки продовольствия и карточной системы, хотя дело, конечно же, было не в них.

Сильный удар по извозчикам нанес общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и метро. На фото виден вход в вестибюль станции «Охотный Ряд», встроенный в здание дореволюционной постройки и украшенный гипсовыми скульптурами спортсменов, ныне утраченных. Станцию «Охотный Ряд» проезжал герой песни, когда отправлялся запрягать свою Маруську из Сокольников до Парка культуры.

Фото сделано в 1937 году на площади Революции, но вот парадокс – именно в тот год движение извозчиков в пределах Садового кольца с 7.00 до 20.00 было запрещено. Естественно, число извозчиков начало стремительно падать: в январе 1937-го их значилось 20 тысяч, а в январе 1938-го – уже 13 тысяч. Для сравнения: в начале тридцатых годов их было около 30 тысяч.

ЗИС-101 – первый советский автомобиль представительского класса, выпускавшийся серийно. Использовался не только как «персоналка», но и в качестве такси и кареты скорой помощи. Под капотом ЗИС-101 находился восьмицилиндровый двигатель мощностью 90 л.с., позволявший лимузину разгоняться до 115 км/ч. Всего с 1937 по 1941 год изготовили 8752 экземпляра модели 101.

Денис Токмаков Фото Ивана Шагина