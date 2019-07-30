Возможно усиление

Человек слаб и несовершенен. Так уж случилось, что еще на заре эволюции природа заметно обделила представителей вида Homo sapiens такими немаловажными качествами, как сила и выносливость. Чтобы не протянуть ноги в мире, населенном крупными хищниками, меж тем лишенными упомянутых недостатков, человек был вынужден полагаться на другие преимущества. А именно на сообразительность и живой ум. К счастью, в этих аспектах природа на нас не отдохнула.

Текст: Иван Картамцев

Фото: Lamborghini

Начав с примитивных орудий труда, наши предки в конечном счете добились немалых успехов в области технического прогресса, таким образом компенсировав все свои физические немощи. Беда лишь в том, что теперь мы порой не поспеваем за плодами собственных рук и голов. Уже во многих областях искусственный интеллект успешно заменил интеллект естественный, а некоторые автомобили стали настолько совершенны, что в буквальном смысле бросают вызов возможностям человеческого организма. Один из них – Lamborghini Huracan Evo, находящийся где-то на вершине пищевой цепочки среди автомобильных хищников и травоядных.

В России суперкар был представлен в естественной для себя среде обитания – на гоночной трассе Moscow Raceway. И забегая вперед, скажу, для журналистов, чья физическая форма обычно далека от идеала, принятого в среде профессиональных гонщиков, знакомство с продуктом оказалось отнюдь не простым занятием.

В отличие от Huracan Performante, модель Evo лишилась системы активной аэродинамики ALA, которая за счет технических средств позволяла добиваться увеличения прижимной силы и уменьшения лобового сопротивления. Ее функции с успехом компенсируется доработанными кузовными элементами. Как результат, Huracan Evo ни в чем не уступает своему предшественнику. Фото: Lamborghini

Мелочей не бывает

С первого взгляда может показаться, что Huracan Evo практически ничем не отличается от Huracan Performante, который также был представлен на трассе Moscow Raceway двумя годами ранее. Вот и сейчас Performante красуется рядом в паддоке, и кажется, будто эти два автомобиля близнецы-братья. Но тогда почему производитель утверждает, что Evo – это абсолютно новая модель? Как известно, дьявол кроется в деталях, коих здесь, как оказалось не так уж и мало. Тем более что большинство изменений просто-напросто незаметны любопытному глазу и проявляют себя исключительно во время эксплуатации. В общем, давайте разбираться.

Из того, что более-менее бросается в глаза, так это иной передний сплиттер, видоизмененная задняя часть, на которой «вырос» спойлер в виде аккуратного утиного хвоста и появился обновленный диффузор. При этом некоторые даже разглядят дополнительные каналы, предназначенные для направления потоков воздуха к задним тормозным механизмам. Казалось бы, мелочь. Но все эти аэродинамические ухищрения, вкупе с переработанной формой днища, позволили увеличить прижимную силу в семь раз по сравнению с предшественником. Звучит невероятно, ведь на прошлой презентации, посвященной Huracan Performante, казалось, что вот оно, совершенство, и о лучшем совестно даже мечтать. Верно говорят – лучшее враг хорошего.

Фото: Lamborghini

Ключевое звено эволюции – это новый HMI, интерфейс, заключенный в 8,4-дюймовой мультимедийной системе. С его помощью можно в несколько касаний контролировать динамику автомобиля, управлять информационно-развлекательной системой, получать данные о дорожной ситуации в режиме реального времени и изменять освещение салона. Кроме того, интерфейс позволяет мониторить данные, касающиеся телеметрии, а также выводить на экран изображение с двух камер. Фото: Lamborghini

Впрочем, эволюция добралась не только до внешних признаков. Чтобы не отставать от современных веяний, Huracan Evo получил новые «мозги» – систему LDVI, которая координирует работу всех систем автомобиля в зависимости от окружающих условий и настроек, заданных водителем. Оперативно решая ряд сложных аналитических задач, система позволяет добиться максимальной отдачи в режиме реального времени.

Но, пожалуй, одним из самых важных приобретений Evo следует считать систему управления задними колесами Lamborghini All-Wheel Steering. Она автоматически поворачивает задние колеса до трех градусов во время маневрирования. При этом ключевое значение имеет скорость движения автомобиля. На малых скоростях, не превышающих 50 км/ч, задние колеса поворачиваются в противоположную сторону относительно передних, искусственно уменьшая колесную базу и снижая радиус поворота. Следующая фаза работы системы активируется уже после преодоления рубежа в 100 км/ч. В этом случае передние и задние колеса поворачивают в одном направлении, что способствует повышению стабильности на дороге.

Как известно, дьявол кроется в деталях, коих здесь, как оказалось, не так уж и мало.

Ставить рекорды мощному атмосферному мотору помогает автоматическая коробка LDF с двумя сцеплениями, которая в режиме Corsa переходит на ручное управление посредством лепестков. Эффективно удерживать Evo в пределах гоночного трека также помогает независимая двухрычажная подвеска спереди и сзади, оборудованная магнитореологическими амортизаторами, мгновенно адаптирующимися к различным дорожным условиям. Фото: Lamborghini

Для сильных телом и духом

И надо сказать, на гоночном треке все эти новшества дают ощутимый эффект. Причем ощутимый в прямом смысле этого слова. И если после часа, проведенного на треке, вы чувствуете обезвоживание, усталость и эйфорию – значит механики и инженеры успешно справились со своей задачей.

Да, 5,2-литровый V10, мощностью 640 л.с. способен эффективно разогнать даже гигантский кирпич, но Lamborghini Huracan Evo – это совсем другая история. Не передать словами те ощущения, когда на полном ходу ввинчиваешься в связку крутых поворотов, и кажется, будто законов физики больше не существует. Даже коварный третий поворот MRW поддается с такой неестественной быстротой, что от перегрузок мутнеет в глазах. При этом автомобиль всем своим поведением будто бы подтрунивает: «Давай, слабак, я могу быстрее! Но справишься ли ты?»

Теперь кокпит спорткара оборудован современной информационно-развлекательной системой, расположившейся в основании центрального тоннеля и заместившей собой целый ряд тумблеров и кнопок. Покупателям была также предложена эксклюзивная внутренняя отделка из премиальных материалов: кожи, алькантары и уникального углеводородного материала под названием Carbon Skin, разработанного специально для Lamborghini. Фото: Lamborghini

И ведь действительно, после десятка боевых кругов с пушечными разгонами – шутка ли, 2,9 секунды до «сотни», – резкими торможениями и скоростными поворотами, сопровождающимися космическими перегрузками, организм начинает буквально просить пощады. Порой кажется, что это не ты оцениваешь автомобиль, а он тебя. Ведь гоночный трек – это его территория, и у него есть все необходимое для выживания в этой среде, а вот тебе, человек, придется приспособиться.

Кто в доме хозяин

Lamborghini Huracan Evo способен подчиниться не каждому. И если у вас в кармане случайно завалялось 16,5 миллиона лишних рублей – именно с этой суммы начинается ценник на новинку от итальянской марки, – хорошенько оцените свои нефинансовые возможности. Да, этот автомобиль может быть разным, в том числе игривым, как котенок, – стоит лишь перевести селектор в городской режим Strada. Но это лишь до поры до времени. Рано или поздно вы захотите познать его истинный характер, и уж тогда Huracan Evo покажет, кто здесь хозяин.