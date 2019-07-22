Неизвестные испачкали памятник Сталину и попытались подорвать липецкий офис КПРФ

Управление МВД России по Липецкой области проводит проверку по факту нападения группы молодых людей на областное отделение КПРФ. Происшествие случилось в ночь на 21 июля. Как следует из записи камер наружного наблюдения, объектом нападения стал бюст Сталину, установленный около обкома в 2015 году. Неизвестные залили его монтажной пеной, а также оставили рядом надпись: «Палач народов». Кроме того, молодые люди попытались подорвать входную дверь офиса КПРФ, привязав к ручке неизвестное взрывное устройство, однако его мощности не хватило для серьезного повреждения.

По словам первого секретаря обкома Николая Разворотнева, злоумышленников было не менее пяти человек. В качестве взрывного устройства они использовали газовый баллончик с привязанной к нему петардой. «Хорошо, что взорвалась только петарда, дверь и окна остались целы. Сложно сказать, какую цель преследовали эти молодчики. Если это нацисты, то поздно проснулись — день рождения фюрера был в апреле»,— сказал он. Господин Разворотнев не исключил, что нападение может быть связано с проходящей в регионе кампанией по выборам губернатора. «В любом случае мы расцениваем это не как хулиганство, а как акт вандализма»,— резюмировал он.

В управлении МВД “Ъ” пояснили, что на данный момент полиция изучает записи камер наружного наблюдения, организована проверка: «По ее результатом будет принято процессуальное решение».

Бюст Сталину появился около липецкого обкома КПРФ в мае 2015 года, это подарок коммунистов из Северной Осетии. Установка памятника вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей. Буквально через несколько дней неизвестные облили его красной краской и попытались разбить молотком.

Андрей Прах, Воронеж