Компенсации пострадавшим от паводка в Пермском крае начнут выплачивать на этой неделе

Во всех территориях Прикамья, где от паводка пострадали домовладения, завершаются работы по их комиссионному обследованию для оценки ущерба имуществу первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года.

По данным органов местного самоуправления, подтоплены оказались 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском, Юрлинском округах Пермского края. Самые многочисленные подтопления домохозяйств зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: Юрлинском муниципальном округе (89 домохозяйств), Гайнском муниципальном округе (41 домохозяйство), Кудымкарском муниципальном округе (18 домохозяйств).

На территории Коми-Пермяцкого округа подтопленными оказались 148 домохозяйств. Сегодня для контроля ситуации в Коми-округ выехала заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. По ее словам, на сегодня в органы социальной защиты за получением помощи обратилось 45 человек. «Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (к таковому относятся холодильник, плита, отопительный котел, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составляет 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб.— при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на домохозяйство. Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели»,— пояснила Марина Визе.