Похититель картины Куинджи возместил ущерб и частично признал вину

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков возместил причиненный ущерб 13 тыс. руб. Кроме того, на заседании Замоскворецкого суда Москвы он частично признал свою вину.

Обвиняемый не стал комментировать предъявленное обвинение. Он сообщил, что сделает это позже в ходе судебного следствия. «Я думаю, что выскажу общее мнение, в том числе руководства галереи: мы бы хотели, чтобы наказание было строгим»,— заявила на заседании юрист Третьяковской галереи Юлия Иващук (цитата по «Интерфаксу»).

Крупнейшие кражи из музеев России Читать далее

Напомним, 27 января мужчина снял со стены Третьяковской галереи пейзаж Куинджи, вынул его из рамы и унес с собой. Подозреваемого задержали в Московской области по горячим следам, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). В правоохранительных органах при этом не исключают, что 32-летнего сварщика и слесаря по образованию на преступление мог кто-то подтолкнуть.

Подробнее о том, как похититель картины объяснил свой поступок,— в публикации “Ъ FM”.