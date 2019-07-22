Суд вновь признал незаконным наделение ГУИОН полномочиями органа власти

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законность и обоснованность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС, вынесенных в отношении комитета имущественных отношений Смольного по поводу наделения полномочиями органа власти СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН). Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Ранее УФАС установило, что КИО ограничил конкуренцию, когда без проведения торгов заключил контракт с ГУИОН на предоставление информации, необходимой для расчета арендной платы за находящиеся в госсобственности земельные участки, а также за те, государственная собственность на которые не разграничена. Помимо этого, ГУИОН было неправомерно наделено функциями и правами КИО по определению размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности Петербурга.

“Ъ-СПб” писал, что, не согласившись с выводами антимонопольного органа, КИО обжаловал решение и предписание в суде. Между тем, суды трех инстанций признали правоту петербургского УФАС.