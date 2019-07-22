На Дону депутата городского поселения оштрафовали за незаконную охоту

Сальский городской суд признал депутата Собрания депутатов Пролетарского городского поселения Пролетарского района Ростовской области и его знакомого виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимые незаконно добыли на реке Маныч 14 речных уток-крякв. Для охоты мужчины использовали маломерное судно «НЕПТУН-450» и два охотничьих ружья.

Однако суд учел ходатайства подсудимых и прекратил уголовное дело, назначив им штраф в размере 200 тыс. руб. каждому. Кроме того, у осужденных в пользу государства конфисковали судно и ружья.

София Ткаченко