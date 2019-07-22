Инспекторы будут ездить на машинах из автосалонов

Major и «Рольф» стали главными поставщиками новых патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции. Полиция закупит 3,5 тыс. машин для нужд дорожно-патрульной службы на 6,4 млрд руб. Каждый автомобиль стоит 1,8 млн руб.: среди обязательных требований — кузов седан, двигатель не мощнее 180 л. с., белый цвет и видеокамеры наружного наблюдения. Скорее всего, инспекторы будут ездить на новых Skoda Octavia.
Информация о девяти госконтрактах Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД России, заключенных в начале июля, размещена на сайте госзакупок. Планируется закупить 3,8 тыс. новых патрульных автомобилей на общую сумму 6,98 млрд руб. (1,8 млн руб. за одну машину). Конкретных моделей в документации не называется, но по ТТХ автомобиль больше всего совпадает с Skoda Octavia: белый переднеприводной седан размеров 4659 / 1814/ 1554 с двигателем 1,8 литра мощностью до 180 л. с. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил “Ъ”, что инспекторы будет ездить на седанах Skoda. Эта модель применяется столичными инспекторами с 2015 года.
Пять контрактов на 3,6 млрд руб. (поставки в Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Центральный федеральные округа без учета Москвы и области) выиграла компания «Авто Сити», принадлежащая, по данным kartoteka.ru, владельцу Major Auto Михаилу Бахтиярову. Получить комментарий у компании “Ъ” не удалось. Три контракта на 2,8 млрд руб. (поставки в Сибирский, Южный федеральные округа, а также в Москву и Подмосковье) выиграла компания «Рольф».
В конце июля, напомним, СКР возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и его бывших топ-менеджеров. По версии следствия, с их помощью бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В «Рольфе» “Ъ” заверили, что исполнят все обязательства по контракту. Еще один контракт на 498 млн руб. на поставку 276 машин на Дальний Восток выиграл торговый дом «Регион-Центр». Московская компания принадлежит, по данным kartoteka.ru, предпринимателю Андрею Меркушкину, среди учредителей числится Иван Меркушкин — брат бывшего губернатора Мордовии Николая Меркушкина.
Закупка новой техники для ГИБДД запланирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», который выполняется с конца 2018 года. До 2024 года планируется поставка 19,3 тыс. патрульных автомобилей в подразделения ГИБДД (.pdf).
Нацпроектом предусмотрена закупка и другого оборудования для ГИБДД, для этого ЦСН уже провел ряд конкурсов. Заключен контракт с ООО «Русгеоком» на 24 млн руб. на поставку 804 «приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин». Контракт на поставку 770 приборов для «измерения освещенности дорог» на 8,8 млн руб. выиграло питерское научно-техническое предприятие ТКА. 140 приборов для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием за 16,7 млн руб. для ГИБДД поставит Саратовский научно-производственный центр РДТ.
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