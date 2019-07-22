Инспекторы будут ездить на машинах из автосалонов МВД закупает новые патрульные седаны у Major и «Рольфа» на 6,4 млрд рублей

Major и «Рольф» стали главными поставщиками новых патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции. Полиция закупит 3,5 тыс. машин для нужд дорожно-патрульной службы на 6,4 млрд руб. Каждый автомобиль стоит 1,8 млн руб.: среди обязательных требований — кузов седан, двигатель не мощнее 180 л. с., белый цвет и видеокамеры наружного наблюдения. Скорее всего, инспекторы будут ездить на новых Skoda Octavia.

Информация о девяти госконтрактах Центра специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД России, заключенных в начале июля, размещена на сайте госзакупок. Планируется закупить 3,8 тыс. новых патрульных автомобилей на общую сумму 6,98 млрд руб. (1,8 млн руб. за одну машину). Конкретных моделей в документации не называется, но по ТТХ автомобиль больше всего совпадает с Skoda Octavia: белый переднеприводной седан размеров 4659 / 1814/ 1554 с двигателем 1,8 литра мощностью до 180 л. с. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил “Ъ”, что инспекторы будет ездить на седанах Skoda. Эта модель применяется столичными инспекторами с 2015 года.

Каждая машина должна быть оборудована системой видеонаблюдения за дорожной обстановкой и маяками.

Пять контрактов на 3,6 млрд руб. (поставки в Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Центральный федеральные округа без учета Москвы и области) выиграла компания «Авто Сити», принадлежащая, по данным kartoteka.ru, владельцу Major Auto Михаилу Бахтиярову. Получить комментарий у компании “Ъ” не удалось. Три контракта на 2,8 млрд руб. (поставки в Сибирский, Южный федеральные округа, а также в Москву и Подмосковье) выиграла компания «Рольф».

В конце июля, напомним, СКР возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и его бывших топ-менеджеров. По версии следствия, с их помощью бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В «Рольфе» “Ъ” заверили, что исполнят все обязательства по контракту. Еще один контракт на 498 млн руб. на поставку 276 машин на Дальний Восток выиграл торговый дом «Регион-Центр». Московская компания принадлежит, по данным kartoteka.ru, предпринимателю Андрею Меркушкину, среди учредителей числится Иван Меркушкин — брат бывшего губернатора Мордовии Николая Меркушкина.

Поставщики новых патрульных автомобилей для ГИБДД в 2019 году Федеральный округ Сумма контракта, млн руб. Количество, шт Компания ДФО 498,1 276 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕГИОН-ЦЕНТР» УФО 478,3 265 ООО «АВТО СИТИ» ПФО 873,6 484 ООО «АВТО СИТИ» ЮФО 944 523 ООО «РОЛЬФ» ЦФО (без Москвы) 756,2 419 ООО «АВТО СИТИ» СКФО 842,9 467 ООО «АВТО СИТИ» СибФО 949,4 526 ООО «РОЛЬФ» Москва и область 978,3 542 ООО «РОЛЬФ» СЗФО 664,2 368 ООО «АВТО СИТИ» Итого 6985 3870 открыть таблицу в новом окне

Закупка новой техники для ГИБДД запланирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», который выполняется с конца 2018 года. До 2024 года планируется поставка 19,3 тыс. патрульных автомобилей в подразделения ГИБДД (.pdf).

Первая партия в 3,7 тыс. машин должна поступить в регионы до 31 декабря 2019 года.

Нацпроектом предусмотрена закупка и другого оборудования для ГИБДД, для этого ЦСН уже провел ряд конкурсов. Заключен контракт с ООО «Русгеоком» на 24 млн руб. на поставку 804 «приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин». Контракт на поставку 770 приборов для «измерения освещенности дорог» на 8,8 млн руб. выиграло питерское научно-техническое предприятие ТКА. 140 приборов для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием за 16,7 млн руб. для ГИБДД поставит Саратовский научно-производственный центр РДТ.

Иван Буранов, Ольга Никитина