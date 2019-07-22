Чем известен Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер 22 июля 2019 года на 73-м году жизни. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Юкия Амано родился 9 мая 1947 года в городе Югавара префектуры Канагава (Япония). В 1972 году окончил юридический факультет Токийского университета (Tokyo University), после чего устроился на работу в МИД Японии. Его специализациями были международная проблема разоружения и усилия по нераспространению ядерного оружия.

Занимал различные посты в МИДе: в феврале 1993 года стал директором отдела ядерной науки, в июне 1997-го — генеральным консулом Японии в Марселе (Франция). В 2000 году возглавил группу «семерки» по ядерной безопасности. В 2002–2005 годах работал генеральным директором департамента по вопросам разоружения, нераспространения и науки МИД Японии. Также исполнял обязанности правительственного эксперта в группе ООН по ракетам и в группе по вопросам просвещения в области разоружения и нераспространения.

В 2005 году господин Амано стал представителем Японии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и в том же году был избран председателем совета управляющих организации (занимал этот пост до 2006 года). В 2005 году, когда Нобелевская премия мира досталась МАГАТЭ и генеральному директору организации Мохамеду эль-Барадею, одна из двух наград была вручена господину Амано как представителю агентства.

В 2008 году Юкия Амано был выдвинут японским правительством на пост генерального директора МАГАТЭ. В июле 2009 года после шестого тура голосования господин Амано набрал необходимые две трети голосов совета организации и был избран на этот пост сроком на четыре года. На второй четырехлетний срок был переизбран в марте 2013 года, на третий — в марте 2017-го.

При Юкии Амано МАГАТЭ столкнулось с проблемами, связанными с ядерным разоружением Ирана и КНДР. Под его руководством МАГАТЭ занималось ликвидацией последствий аварии на японской АЭС «Фукусима» (2011 год).

При содействии Юкии Амано в 2010 году было подписано соглашение между МАГАТЭ и Россией о создании в Ангарске (Иркутская область) банка ядерного топлива, из которого низкообогащенный уран по запросу гендиректора МАГАТЭ может быть передан странам, испытывающим перебои в его поставках.

Юкия Амано также занимался научной деятельностью и является автором нескольких публикаций по проблемам ядерной энергетики и атомного оружия, в частности, «Сброс Россией жидких радиоактивных отходов в море» (1994), «Ядерное нераспространение на Дальнем Востоке» (1995), «Японский взгляд на ядерное разоружение» (2002).

Владел английским и французским языками.