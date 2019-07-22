Режим «черного неба» введен в Кемерово из-за красноярских пожаров

В Кемерово введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологические условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, говорится на сайте областного правительства. Предприятиям города рекомендовано сократить выбросы до 17:00 23 июля.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ухудшение видимости наблюдается из-за дымки, мглы и туманов. «Такое помутнение атмосферы вызвано продолжающимися лесными пожарами в Красноярском крае. Погодные условия — слабый северный ветер и отсутствие осадков — способствуют распространению и накоплению в атмосферном воздухе загрязнения»,— говорится в сообщении ведомства. По предварительному прогнозу синоптиков, такая погода в Кемерово сохранится до конца недели.

По последним данным МЧС, к 22 июля в Красноярском крае бушевали 93 природных пожара площадью почти 650 тыс. га. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации — доступ людей в леса ограничен.

Юрий Зуев