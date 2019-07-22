Огонь в Красноярском крае охватил почти 650 тысяч гектаров

В Красноярском крае действует 93 пожара в отдаленных и труднодоступных территориях площадью около 649 тыс. га. Как сообщает региональный минлесхоз, 22 июля зарегистрированы восемь новых лесных пожаров на общей площади 7,5 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации, доступ людей в леса ограничен.

Всего за прошедшие сутки ликвидированы 40 лесных пожаров в Эвенкийском, Тасеевском, Абанском и Енисейском районах на общей площади свыше 17 тыс. га. В тушении возгораний задействованы более 420 человек.

Как уточняет минлесхоз, основная причина пожаров — сухие грозы. «Все лесные пожары сейчас зафиксированы в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность»,— говорится в сообщении.

Оксана Павлова