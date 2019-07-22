Новосибирские коммунисты провели конкурс палаточных лагерей в честь Иосифа Сталина

Новосибирское отделение КПРФ провело конкурс районных отделений на создание палаточных лагерей в связи с 140-летием со дня рождения советского государственного деятеля Иосифа Сталина, сообщает пресс-служба обкома партии.

Первый секретарь Новосибирского райкома Виталий Тихов объяснил, что коммунисты поставили своей целью развенчать мифы о «раскрестьянивании и голодоморе». Организаторы палаточных лагерей представляли стенгазеты с юмористическими афоризмами наподобие «Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине» и с цитатами Иосифа Сталина: «Здоровое недоверие — хорошая основа для совместной работы» и «Дисциплина должна быть одна».

«Пятилетки Сталина и пятилетка Локтя стала и темой лагеря Центрального райкома КПРФ. Самыми уникальными элементами стенгазета райкома члены жюри признали портреты Генералиссимуса, сделанные детьми»,— пишет пресс-служба обкома КПРФ.

Напомним, в мае 2019 года в Новосибирске установили бюст Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ. Инициативная группа добивалась этого решения несколько лет.

Почему новосибирцы выступали против установки памятника — в материале “Ъ-Сибирь” «Возможны вожди с угрозами»

Оксана Павлова