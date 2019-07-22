Мэрия Уфы выделит на поддержку НКО и ТОСов гранты на 2 млн рублей

Администрация Уфы в этом году намерена выделить 2 млн руб. на гранты для субсидирования социально значимых проектов некоммерческих организаций (НКО) и органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Пять грантов в размере до 200 тыс. руб. каждый выделены в номинации «Уфа — активный город». На господдержку могут претендовать проекты в области охраны окружающей среды и защиты животных, защиты прав и интересов семьи и женщин, развития образования, физкультуры, спорта и туризма, патриотического воспитания, развитие волонтерства, организации досуга, работы с инвалидами.

Три гранта в размере до 300 тыс. руб. каждый выделяются в номинации «Благоустроим город вместе», где поддерживаются проекты благоустройства мест отдыха и дворовых площадок. Условия получения этого гранта — софинансирование инициатора проекта в размере не менее 20%.

Господдержка может быть направлена грантополучателями на оплату труда, покупку товаров, работ, услуг, на арендные платежи и уплату обязательных платежей в бюджет.

Грантополучатели будут определяться конкурсной комиссией в составе девяти человек. К участию в конкурсе допускаются НКО и ТСО, действующие не менее полугода, не замеченные в нарушениях при освоении грантов, не принадлежащие политическим партиям. Проекты будут оцениваться по нескольким критериям: соответствие направлению, актуальности, востребованности среди жителей города, новизне решения проблемы, социальной значимости, реалистичности и экономической эффективности.

В постановлении мэрии отдельной строкой запрещается тратить средства гранта на предпринимательскую деятельность, поддержку политических партий и кампаний, митинги, демонстрации, фундаментальные научные исследования, покупку табака и алкоголя, оплату штрафов.

Ирина Самойлова