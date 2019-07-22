«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст поручения. Ранее “Ъ” сообщал, что соответствующее поручение получил Минпромторг.

Минэкономики не направляло предложений об отмене запрета, прокомментировал представитель министерства. Ранее ведомство, напротив, предложило ужесточить импортозамещение, распространив ограничения на закупки у единственного поставщика. Представители Минфина и Минкомсвязи не ответили на запрос «Ведомостей».

Речь идет о трансформации запрета в механизм ценовой преференции, где цена контракта на иностранную продукцию снижается на 15%, или же правиле «третий лишний», которое аналогично запрету, но применяется лишь когда в аукционе участвуют две российские компании. Такие механизмы уже действуют в ряде отраслей, и сейчас правительство планирует только унифицировать правила.

При этом для автопрома, в котором запрет также снимается, изменения на ситуацию не повлияют, поскольку к закупкам допускается только высоко локализованная продукция. Запрет предполагается вводить только в целях защиты обороны и безопасности страны.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Правительство назначит "третьего лишнего"».