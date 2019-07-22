Омский бизнесмен Виктор Шкуренко не смог оспорить итоги конкурса на установку 174 теплых остановок

Омское управление Федеральной антимонопольной службы России частично удовлетворило жалобу компании «Торгово-остановочные комплексы» бизнесменов Виктора Шкуренко и Дмитрия Павлова на конкурс по установке 174 теплых остановок в городе. Заявитель считал, что организатор тендера — департамент городского хозяйства — необоснованно не допустил его к торгам. Однако антимонопольный орган лишь признал, что чиновники не дали разъяснения по поводу оформления конкурсной документации, нарушив предусмотренные законом строки.

Решение антимонопольщиков не повлияет на итоги конкурса. Процедура подписания договора на установку 174 торгово-остановочных комплексов в Омске возобновлена. Его заключат с ООО «Капитал-строй» бизнесмена Виталия Ольшанского, которое должно заплатить в городской бюджет 26 млн руб. за право установки остановок. Они будут оснащены точками доступа в интернет, тревожными кнопками, видеонаблюдением и системами пожаротушения. В каждом должно быть предусмотрено размещение торговых павильонов или точек общественного питания.

Компания «Торгово-остановочные комплексы», учредителями которой являются крупный омский ритейлер Виктор Шкуренко и собственник ООО «Омские кабельные сети» Дмитрий Павлов, готова была заплатить больше — 101,1 млн руб., но заявка бизнес-дуэта была отклонена по формальным причинам: они предоставили в конкурсную комиссию не все документы.

Виктория Стрельникова