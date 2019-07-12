В Омске установят 174 теплых торгово-остановочных комплексов

Мэрия Омска заключит договор с ООО «Капитал-строй» предпринимателя Виктора Ольшанского на установку в городе 174 торгово-остановочных комплексов. Стоимость муниципального контракта — 26 млн руб.

«Капитал-строй» стал единственной компанией, допущенной к участию в конкурсе по продаже права на заключение этого договора. ООО «Торгово-остановочные комплексы», учредителями которого являются крупный омский ритейлер Виктор Шкуренко и собственник ООО «Омские кабельные сети» Дмитрий Павлов, принять участие в конкурсе не смогло, несмотря на то, что их предложение оказалось бы более выгодным для города. За право установки теплых остановок партнеры готовы были заплатить 101,1 млн руб. Заявка бизнес-дуэта была отклонена по формальным причинам – они предоставили в конкурсную комиссию не все документы.

По условиям конкурсной документации, в городе на автобусных остановках должны быть установлены крытые и теплые павильоны, с подключением к интернету, фоновой музыкой и кнопкой тревожного вызова экстренных служб. В каждом должно быть предусмотрено размещение торговых павильонов или точек общественного питания. Первые остановки должны быть оборудованы павильонами уже в следующем месяце. Арендная плата за землю под ними варьируется от 18 до 35,6 тыс. руб. в месяц, к ней будет применяться понижающий коэффициент 0,5.

Сегодня в Омске установлены всего две теплые остановки с кондиционером, лавочками и розетками для зарядки телефона. Находятся они напротив семейного центра «Мега» и оборудованы за счет владельцев комплекса.

Виктория Стрельникова