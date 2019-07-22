Тело утонувшего томского аквалангиста подняли со дна озера в Хакасии

Спасатели подняли со дна водоема Тиумского провала в Хакасии тело 54-летнего президента клуба аквалангистов Томского университета систем управления и радиоэлектроники «Наяда» Михаила Журавлева. Об этом сообщает управление Следственного комитета России.

12 июля семь аквалангистов из Томска совершили погружение в озеро Туимского провала в Ширинском районе Хакасии для проверки видимости воды. Михаил Журавлев погрузился на глубину 20 метров, неконтролируемо ушел на большую глубину и не смог выплыть. Как сообщалось, в ходе поисковой операции тело аквалангиста найдено на глубине 74 м. Следственный комитет продолжает выяснят обстоятельства гибели мужчины. «Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мужчины»,— говорится в сообщении ведомства.

Водоем Тиумского провала — одно из любимых мест дайверов. Это техногенный провал, который образовался на месте закрытого подземного рудника в 1954 году недалеко от поселка Туим.

Юлия Сасевич