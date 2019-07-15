В Хакасии нашли тело утонувшего аквалангиста

Специалисты обнаружили тело аквалангиста, погибшего во время погружения в озеро Туимского провала в Хакасии. Им оказался 54-летний президент клуба аквалангистов Томского университета систем управления и радиоэлектроники «Наяда» Михаил Журавлев.

В ходе поисковой операции тело аквалангиста обнаружено на глубине 74 м, но поднять на поверхность его не удалось. «Он совершал плановое погружение на 20 метров, неконтролируемо ушел на большую глубину и не вышел из дайва»,— говорится в сообщении в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». Причина гибели пока неизвестна, повторное погружение с целью подъема тела будет совершено позже.

Напомним, 12 июля группа аквалангистов совершила разведывательное погружение в озеро Туимского провала в Ширинском районе Хакасии для проверки видимости воды. Один из аквалангистов не смог выплыть. Следственный комитет России выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Водоем Тиумского провала — излюбленное место дайверов всей Сибири. Он имеет техногенное происхождение. Провал образовался на месте закрытого в 1954 году подземного рудника, где добывались вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Диаметр водоема составляет около 200 м.

Юлия Сасевич