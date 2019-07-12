В Хакасии на озере погиб аквалангист из Томска

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 54-летнего аквалангиста в водоеме Туимского провала в Ширинском районе Хакасии. Сегодня группа томских аквалангистов численностью семь человек совершала погружение в озеро Туимского провала. Один из дайверов не поднялся на поверхность. По предварительным данным, аквалангист погрузился на глубину около 70 м, однако потом что-то пошло не так.

«В настоящее время организована поисково-спасательная операция с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Красноярскому краю, имеющих разрешение на погружение на глубину. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в хакасском управлении СК.

Водоем Тиумского провала – излюбленное место дайверов всей Сибири. Он имеет техногенное происхождение. Провал образовался на месте закрытого в 1954 году подземного рудника, где добывались вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Диаметр водоема составляет около 200 м.

Илья Николаев