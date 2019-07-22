В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. В багаже и ручной клади разрешается ввозить до трех букетов цветов и не более 5 кг фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов.

Новые правила вступят в силу с 19 августа. Они будут распространяться на все виды транспорта: авиа-, железнодорожный, автомобильный и водный, а также на почтовые отправления.

В документе уточняется, что правила ужесточат в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском, в том числе тропических фруктов, овощей, хвойных деревьев и посадочного материала. Крупные партии пропустят через границу только по сопроводительным документам (фитосанитарным сертификатам). В противном случае продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника.