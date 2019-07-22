Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении норм провоза овощей и фруктов

Нормы провоза цветов, фруктов, овощей и другой продукции для обычных граждан не изменились, сообщил Россельхознадзор. Мера будет применена к совершенствованию контроля таможенниками.

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском. Согласно постановлению, свободно провозить через границу можно будет не более пяти килограмм овощей, не более трех букетов не больше 15 цветков в каждом. Для более крупных партий будут необходимо фитосанитарные сертификаты. Если они не будут предоставлены, то перевозимые продукты будут уничтожены или возвращены обратно.

«Те правила, которые указаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним последние два года», — сообщила сказала пресс-секретарь Россельхознадзора (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что правила вступили в силу еще 1 июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «В правилах, которые вступили в силу в 2017 году, не было ничего концептуально нового для нас: они были сформированы на базе требований, которые были в России»,— сообщило ведомство. До 2017 года ввоз в Россию не более 5 кг растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов регулировался национальным законом от 2014 года.

По словам министерства, новое постановление укрепляет нормативно-правовую базу. «Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось»,— заявили в ведомстве. В пояснительной записке к документу было сказано, что мера наделяет таможенные органы полномочиями по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля, а также оптимизирует его и упрощает.

Подробности — в публикации “Ъ” «Растения закрепили постановлением».