«Победа» запустила собственного туроператора

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») создала собственного туроператора PobedaTravel, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков. «В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»). Продажи туров начнутся 22 июля.

По его словам, сервис запустили в рамках одного юрлица с «Победой», так как лоукостер уже включен в реестр туроператоров РФ. PobedaTravel будет агрегировать лучшие варианты размещения во всех городах маршрутной сети авиакомпании. При этом, сервис будет работать автономно от «Победы»: для него создали собственный сайт и социальные сети. Однако, добавил господин Калмыков, для клиентов PobedaTravel багаж так и останется дополнительной услугой.

Напомним, компания разрешает провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36х30х4 см и одного из предметов из «списка Минтранса» (сумка, портфель, пакет из duty-free и т. д.). Одновременно у пассажиров есть возможность воспользоваться действующими правилами: взять в салон любое количество вещей габаритами 36х30х27 см.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Победа" над ручной кладью».