Российские шпажистки выиграли серебро чемпионата мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах уступила команде Китая в финале чемпионата мира в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 28:29.

Призерами в составе сборной РФ стали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.

Команда Италии победила сборную Украины в матче за третье место 45:36. Чемпионат завершится 23 июля.

О других медалях соревнований — в публикации “Ъ” «Рапира мира».