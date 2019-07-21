Российские шпажистки выиграли серебро чемпионата мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах уступила команде Китая в финале чемпионата мира в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 28:29.
Призерами в составе сборной РФ стали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.
Команда Италии победила сборную Украины в матче за третье место 45:36. Чемпионат завершится 23 июля.
О других медалях соревнований — в публикации “Ъ” «Рапира мира».
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