Рапира мира

19 июля сборная России открыла счет золотым медалям на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. Первую победу ей принесла одна из самых знаменитых отечественных фехтовальщиц — рапиристка Инна Дериглазова. Олимпийская чемпионка, одолев в полуфинале свою, может быть, самую принципиальную соперницу — итальянку Элизу Ди Франчиску, в финале расправилась с француженкой Полин Ранвье. Серебро российской сборной принес шпажист Сергей Бида, который вполне мог рассчитывать на более ценную медаль: он отдал венгру Гергею Шиклаши почти выигранный финальный бой.

В современном отечественном фехтовании немало громких фамилий, настоящих звезд жанра. Но Инна Дериглазова точно может претендовать на статус одной из ярчайших среди них, а ее послужной список и до этого чемпионата мира выглядел шикарно: олимпийское золото Рио-де-Жанейро 2016 года, две личные победы на мировых первенствах и две командные, еще куча призов, полученных на разных турнирах. Этот список — список, достойный королевы рапиры,— Дериглазова в Будапеште украсила очередной строчкой, очередной высшей наградой, на дороге к которой наиболее серьезное препятствие ее ждало в полуфинале.

В нем Инне Дериглазовой выпало встречаться с итальянкой Элизой Ди Франчиской.

Это соперничество — можно сказать, классика женской рапиры, в которой давно доминируют, бодаются друг с другом российская и итальянская школы. Так вот, речь шла о битве двух ее лидеров.

Они пересекались на дорожке неоднократно, и часто — в решающих поединках, поединках, имеющих громадное значение. И это с Ди Франчиской Дериглазова справилась в финале Олимпиады в Рио. Но брала верх в этом противостоянии и итальянка. В предыдущий раз — совсем недавно, месяц назад, на июньском чемпионате Европы в Дюссельдорфе.

Их новое столкновение по стилистике ничем не отличалось от подавляющего большинства предыдущих. Это был бой двух равных, обладающих потрясающим мастерством, хорошо знающих друг друга спортсменок. Бой, в котором важен каждый нюанс, каждая ошибка, каждое движение, каждая пауза. Бой, который непонятно к чему вырулит, потому что серьезных отрывов нет. Были ситуации, когда казалось, что Дериглазова своей подвижностью, резкостью уже заставила Ди Франчиску «плыть». Были ситуации, когда казалось, что итальянка нашла верные способы, чтобы крыть козыри оппонентки.

Но в концовке, в те секунды, когда слишком многое решало уже не мастерство, а нервы, хладнокровие, Дериглазова была точнее, выиграв со счетом 15:13.

А в заключительном бою чемпионата ее ждала француженка Полин Ранвье — спортсменка с куда более скромным бэкграундом, чем у Элизы Ди Франчиски. Она сопротивлялась отчаянно, но было слишком хорошо видно, насколько искуснее, выше классом Инна Дериглазова. Отдельные всплески в выступлении француженки помочь ей не могли: она уступила королеве рапиры — 11:15.

В этот день у сборной России вполне могла быть и еще одна золотая награда. У шпажистов личный турнир прекрасно проводил Сергей Бида. К своим 26 годам он накопил приличный опыт, попадал в призеры крупных соревнований, стоял на высшей ступени пьедестала, но именно на главных из них высоко-высоко еще не взлетал. В Будапеште Бида, очень убедительно расправляясь с одним соперником за другим, притом что среди соперников были и спортсмены матерые, прорвался в финал. А в финале — вязком, тягучем — долго был чуточку лучше своего противника Гергея Шиклаши.

Фальшивя, но исправляя помарки, Бида гнул свою линию на давление, атаку и в конце концов подобрался к победе близко-близко.

Да что там — она находилась на расстоянии вытянутой руки. Россиянин вел с перевесом в три укола, а терпеть оставалось меньше минуты. Бида не дотерпел. Венгр под рев родного зала, подлавливая оппонента на контратаках, счет сравнял, вышел вперед и нанес 15-й, «золотой», укол, выкарабкавшись из безнадежного положения.

Алексей Доспехов