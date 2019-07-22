В ожидании «ужасного конца»

Застройщик проблемных жилых комплексов «Десяткино 2.0» и «Яркий» — ООО «Норманн ЛО» — получил иск от московского НС-банка на 194,7 млн рублей. Истец требует выплаты долга по двум кредитным договорам и процентов, а также добивается взыскания находящихся в залоге земельных участков в Ленобласти. Решением кассационного суда «Норманн ЛО» летом перестал быть банкротом и снова начал получать иски от многочисленных кредиторов. В региональном Госстройнадзоре считают, что в ситуации с компанией был бы лучше «ужасный конец, чем ужас без конца».

Московский НС-банк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском на 194,7 млн рублей к ООО «Норманн ЛО», следует из картотеки арбитражных дел. В июле суд принял заявление к производству и назначил первое заседание по иску на 11 сентября. Банк требует от застройщика выплаты долга по двум кредитным договорам и процентов, а также добивается взыскания на недвижимое имущество, которое было заложено по кредиту. Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что предметом залога по кредиту выступают пять земельных участков в деревне Янино под строительство жилья, общей площадью 7,6 га. Задолженность образовалась по кредитным договорам, которые заключались в 2017 и 2019 годах.

В феврале НС-банк уже подавал иск к «Норманн ЛО», в котором требовал от застройщика 168,7 млн рублей и обращения взыскания на заложенные земельные участки в Янино. Тогда суд решил оставить заявление кредитной организации без рассмотрения, после чего истец повторно обратился в арбитраж.

Как сообщил “Ъ” генеральный директор ГК «Норманн» Владимир Смирнов, сумма требований банка увеличилась из-за накопившихся процентов. Один из кредитов застройщик перестал обслуживать осенью прошлого года, пояснил господин Смирнов. «Он был взят на текущую деятельность холдинга: средства нужны были для расчетов с подрядчиками на нескольких объектах. Для урегулирования вопроса с задолженностью я периодически встречаюсь с представителями банка, в последний раз это было полторы недели назад. Но решение, которое бы устраивало обе стороны, пока не найдено»,— прокомментировал иск Владимир Смирнов. Он также добавил, что для завершения работ на объектах «Норманн-ЛО» застройщик ведет переговоры с потенциальным инвестором, название которого сообщать отказался.

В НС-банке не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Норманн ЛО» — застройщик ЖК «Яркий» в Янино (шесть 12-этажных монолитных корпусов) и ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино (три 18-этажных корпуса). В первом жилом комплексе компания успела продать 844 квартиры, во втором — 1629. По данным регионального Госстройнадзора, готовность первой очереди ЖК «Десяткино 2.0», которую компания должна была сдать в 2016 году, составляет 60%, второй — 30%. В ЖК «Яркий» первые два дома построены на 30% (срок сдачи по ДДУ — 2017 год), на остальных работы так и не начались.

Банкротный иск к ООО «Норманн ЛО» дольщики подали в конце 2017 года, следует из картотеки арбитражных дел. В апреле 2019 года суд застройщик был признал банкротом и в его отношении было открыто конкурсное производство, однако в июле суд кассационной инстанции отменил это решение. Таким образом, обязанность по достройке объекта снова легла на «Норманн ЛО». «В случае поступления заявлений о банкротстве от иных кредиторов застройщика такие требования будут рассматриваться судом в самостоятельном деле»,— пояснила старший юрист Rightmark Group Вера Рябова. Первый после решения кассационного суда банкротный иск от дольщика ООО «Норманн ЛО» уже получило. Заявление, поданное 17 июля, пока не принято к рассмотрению.

Источник “Ъ” в Госстройнадзоре Ленобласти считает, что в ситуации с отменой банкротства «Норманн ЛО» был бы лучше «ужасный конец, чем ужас без конца». «Решение суда никак не повлияло на ситуацию на объекте, в то время как процедура банкротства обязывает конкурсного управляющего действовать строго в определенные сроки. В этом случае объект можно было бы достроить с помощью либо финансирования "Дом.рф", либо передачи прав застройщика другому инвестору, или же путем создания ЖСК с привлечением инвестора»,— перечислил варианты источник.

ГК «Норманн» сорвала сроки сдачи в жилых комплексах Петербурга и Ленобласти, в которых дольщики приобрели 6 тыс. квартир. В Ленобласти, помимо ЖК «Десяткино 2.0» и «Яркий», это ЖК «Морошкино» («Норманн-Запад»), вторая очередь ЖК «Десяткино» («Норманн»). Все, кроме «Норманн ЛО», на сегодняшний день признаны банкротами. Последним стало ООО «Норманн», в отношении которого конкурсное производство было введено в июле (см. “Ъ” от 16.07.2019).

В Петербурге долгостроями ГК «Норманн» являются жилые комплексы «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора Парк», к застройщикам которых также поданы банкротные иски. В мае комитет по строительству Петербурга опубликовал информацию о том, что ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» достроит «Промтехконтакт» (ПТК), с которым «Норманн» заключил договор генподряда. Эта же компания выйдет на стройплощадку второй очереди ЖК «Десяткино», обещал Владимир Смирнов. ЖК «Ижора Парк» должна достроить E3 Group. Из-за сложностей с утверждением сметы и оформлением документов в середине июня дольщики ЖК «Ижора Парк» объявляли голодовку.

В апреле Владимиру Смирнову предъявили обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд рублей при долевом строительстве и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно данным регионального Госстройнадзора, в Ленобласти насчитывается 17,1 тыс. обманутых дольщиков. Эти граждане купили квартиры у застройщиков, в отношении которых введена процедура банкротства, или же у компаний, сорвавших сроки сдачи домов на год и более.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин