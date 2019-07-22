Бизнес торгуется за вывески

На этой неделе в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга чиновники и представители городского бизнеса обсудят поправки в постановление правительства города № 40 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». В числе прочего документ регламентирует требования к вывескам. Предприниматели утверждают, что, если поправки будут приняты в нынешнем виде, вне закона окажется половина вывесок города — бизнес понесет миллиардные потери, что, как следствие, ударит по пополнению городского бюджета.

По итогам предыдущего обсуждения, состоявшегося в начале июля, главный художник КГА Алексей Моор отметил, что итоговый проект учитывает значительное количество поступивших замечаний. В частности, повышен средний допустимый размер вывесок, а в целях обеспечения возможности увеличения их габаритов предусмотрен отдельный порядок разработки проектов размещения «объекта наружной информации». Главный архитектор города Владимир Григорьев призвал предпринимателей изучить проект изменений и принять во внимание интересы и тех горожан, которые высказываются против увеличения количества и размеров временных информационных конструкций на зданиях, «справедливо полагая, что это мешает восприятию уникальной архитектурной среды».

Как ранее отмечал глава комиссии по рекламе Общественного совета при губернаторе Роман Шайхайдаров, ситуация с вывесками в городе только ухудшается, потому что предложения, которые внес бизнес в рамках обсуждения изменений в постановление № 40, учтены в пределах 5–7%. «Это подтверждается: первое — оценка фактического воздействия действующей редакции постановления № 40 и затем оценка регулирующего воздействия проекта, который подготовил КГА по результатам общественных обсуждений. Пока бизнес не может получить разрешение, комитет по печати занимается полноценно процедурой демонтажа»,— отметил он.

Представители торговых точек настаивают, что новые нормы существенно сократят прибыль, так как уменьшение площадей рекламных носителей негативно повлияет на привлечение клиентов. Совладелец торговой сети «Максидом» Мария Евневич считает, что из-за нововведений долгосрочный эффект снижения выручки может достигать 15–30% в зависимости типа объекта торговли. «В случае сокращения выручки розничной торговли и ресторанного бизнеса на прогнозируемые величины произойдет уменьшение объема НДС, которое может составить 15–30%, а также снижение налога на прибыль на 30–60%. Нельзя забывать, что в розничной торговле и общепите количество рабочих мест зависит от выручки, а значит, при ее снижении может последовать сокращение сотрудников, которое, по нашим оценкам, варьируется от 15 до 30%. Это, в свою очередь, приведет к снижению отчислений НДФЛ и страховых взносов в социальные фонды»,— рассказывает Мария Евневич. По ее словам, «Максидом» в 2018 году перечислил более 2 млрд рублей налогов и взносов. «То есть в масштабах города мы говорим о потере десятков миллиардов рублей платежей в бюджеты разных уровней»,— подчеркивает она.

Кроме того, новые правила приводят к росту затрат бизнеса на демонтаж старых вывесок, установку новых, а это — к снижению прибыли, а следовательно, и налоговых поступлений. «"Максидом" еще не демонтировал крышные конструкции, так как наши разрешения действуют до 2020 года. Но мы не можем согласовать ни одной новой вывески, так как постановление № 40 непрерывно правится. Общие затраты на демонтаж старых и установку новых оценивается в 15–30 млн рублей. Кроме того, добавляется штраф за каждую несогласованную вывеску: от крупной крышной конструкции до навигационного указателя к пункту выдачи товаров. Для торговых комплексов эти суммы могут доходить до миллиона рублей»,— рассуждает Мария Евневич.

По словам председателя комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова, городские власти демонтируют вывески, а больше всего от этого страдает малый бизнес.

Оценить объем и количество вывесок, которые сейчас есть в городе, эксперты затрудняются. В КГА оперативно также не смогли сообщить эти данные.

По оценке вице-президента Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Романа Пушкина, до половины вывесок в городе могут находиться вне закона. Бизнес в этом случае вынужден либо платить штрафы, которые могут доходить до нескольких миллионов рублей, либо существенно сокращать рекламные площади, а значит — терять клиентов и прибыль. «Многие действительно пытаются отбиваться штрафами. В целом потери бизнеса оценить довольно сложно, но всем понятно, что экономическая составляющая и так непростая. И если речь идет об историческом центре, то жесткие меры еще могут быть оправданы, но в отношении спальных районов они выглядят совсем излишними,— считает Роман Пушкин.— В случае демонтажа крупных вывесок обнажатся фасады торговых центров, которые часто мало чем отличаются от складов. Чтобы хоть как-то их облагородить, можно было бы использовать медиафасады, которые несли был как информационную, так и декоративную функцию. Это компромисс, который выгоден и городу, и предпринимателям, и горожанам».

Обсуждение постановления № 40 продолжается уже несколько лет. Два года назад КГА были утверждены эстетические регламенты, которые ввели ряд жестких требований к размеру и внешнему виду рекламных и информационных конструкций. Эта мера вызвала протест у представителей ритейлеров, аптек, автоцентров и ресторанов, так как во многих случаях информационные конструкции, выносные меню и указатели оказались вне закона. В феврале этого года были подведены итоги оценки регулирующего воздействия постановления № 40 с учетом утвержденных поправок в рамках общественных обсуждений. Тогда комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка отмечал, что поправки содержат «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения» и «необоснованные расходы» для бизнеса.

Нина Талдыкина