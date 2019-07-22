Вино разбавят инвестициями

Структура Романа Абрамовича стала залогодержателем долей в новых компаниях бывшего топ-менеджера дистрибуторов алкоголя «Виником» и Classica Дениса Полякова, которые также связаны с торговлей вином. Чтобы занять существенные для рынка 2–3%, может потребоваться €150 млн. Источники “Ъ” полагают, что инвестором выступит господин Абрамович.

ООО «Грано» Романа Абрамовича, чье состояние Forbes оценивает в $12,4 млрд, на протяжении второй половины июня и начала июля оформило на себя залоги всех долей в трех компаниях — «Новая классика», «Классика плюс» и «Бардолино+», связанных с винным бизнесом. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс».

«Классика плюс» и «Бардолино+» на паритетных началах принадлежат Александру Рощину и Денису Полякову. «Новой классикой» господин Поляков владеет единолично. Весной партнеры открыли на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы винный бар Classica Bar, его адрес совпадает с адресом «Бардолино+». Компании также принадлежит домен classicabar.ru. Основные виды деятельности «Новой классики» и «Классики плюс» — оптовая и розничная торговля алкоголем. В июне «Новая классика» подала заявку на регистрацию марок Vinicom и «Виником», в том числе для оптовой и розничной торговли вином.

С октября 2015 года по март 2019 года Денис Поляков был гендиректором виноторговой компании Classica. В 2006–2009 годах он возглавлял не действующее сегодня ОАО «Виником». В 2000-е годы это была известная компания с подразделениями в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также заводом «Русская лоза» (сегодня принадлежит «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова), вспоминают участники рынка. Но в 2008 году из «Виникома» ушли основатели Александр Шариков и Виталий Красинский, и компания перешла «Русич Центр Банку», у которого в 2011 году ЦБ отозвал лицензию.

Со временем «Виником» начал терять долю рынка и ассортимент. Так, в 2009 году сотрудничество с компаний прекратил шампанский дом Louis Roederer, в портфеле которого бренд Cristal. Тогда эксклюзивным импортером Louis Roederer в России стала Simple. По словам источника “Ъ”, в целом около 70% портфеля «Виникома» получили Simple и MBG, а основная часть менеджеров продолжила работать в структурах Classica. В Classica заявили “Ъ”, что Денис Поляков покинул компанию, чтобы заниматься собственными проектами. Сам господин Поляков пообещал ответить на вопросы “Ъ” позднее. Представитель Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича, отказался от комментариев.

По мнению одного из собеседников “Ъ”, господин Поляков создает новый виноторговый бизнес, вероятно, вновь под вывеской «Виником», для чего и понадобилось финансирование. По оценке президента Simple Максима Каширина, чтобы стать относительно заметным игроком на рынке с долей 2–3%, необходимо инвестировать около €100–150 млн. Средства придется вкладывать на протяжении не менее пяти лет в создание инфраструктуры, после чего еще через десять лет компания, возможно, начнет давать прибыль, рассказывает он. Председатель совета директоров MBG Wine Ирина Фомина добавляет, что высокая конкуренция, курсовые колебания, а также планируемое увеличение акцизов на вино делают бизнес импортера очень рискованным. За 2012–2018 годы число импортеров сократилось почти вдвое, с 170 до менее 100 компаний, а импорт вина упал на 16,2%, до 22,6 млн дал, указывает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Романа Абрамовича ранее связывали с винодельней Gai-Kodzor, управляющей 70 га виноградников под Анапой. В июне 2015 года «Ведомости» сообщили, что по 35% ООО «Виноградники Гай-Кодзора» получили топ-менеджер Millhouse Марина Гончарова и Заруи Швидлер, супруга партнера господина Абрамовича Евгения Швидлера. Представитель Millhouse тогда настаивал, что винодельня — их личный проект. По собственным данным, для розницы Gai-Kodzor выпускает до 65 тыс. бутылок в год. В самой винодельне на запрос “Ъ” не ответили. На сайте Classica Gai-Kodzor названа партнером компании.

Анатолий Костырев, Мария Котова