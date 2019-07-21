The Telegraph: Лондон планирует ввести санкции против Ирана

Великобритания готовится ввести санкции против Ирана вплоть до замораживания активов из-за задержания танкеров, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники. Глава МИД страны Джереми Хант может объявить об ограничительных мерах уже 21 июля.

По данным газеты, Лондон может попытаться убедить ЕС и ООН восстановить санкции против Тегерана.

Ранее Великобритания отправила письмо в Совет Безопасности ООН, в котором назвала задержание Stena Impero «незаконным вмешательством».

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».