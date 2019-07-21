Великобритания в письме Совбезу ООН назвала задержание Ираном танкера «незаконным вмешательством»

Великобритания отправила письмо в Совет Безопасности ООН, в котором назвала задержание Ираном шедшего под британским флагом танкера Stena Impero «незаконным вмешательством». Фрагменты письма приводит агентство Reuters.

Согласно письму, действия иранских властей следует рассматривать как «незаконное вмешательство», так как танкер на момент задержания находился в территориальных водах Омана и имел законное право на прохождение в них.

«Сегодняшняя напряженность вызывает крайнюю обеспокоенность, и наша задача состоит в деэскалации конфликта. Мы не стремимся к конфронтации с Ираном (…) При этом угрожать кораблям, идущим на законном основании и по установленному международным правом транзитному коридору — неприемлемо и приводит к нарастанию напряженности»,— говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».