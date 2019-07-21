Гендиректор «Инкаба» стал его единственным владельцем

Александр Смильгевич консолидировал 100% ООО «Инкаб», производящего в Перми оптический кабель. Ранее господину Смильгевичу принадлежало 50%. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, 49% компании владело ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), и еще 1% — ее совладелец Алексей Андреев. В промежуточный период сделок 49% «Инкаба» числилось на самом ООО. Господин Смильгевич и в ПНППК ситуацию не комментировали.

При этом еще в 2016 году ПНППК оказалась под санкциями США, а у «Инкаба» на территории этой страны действует производство в Техасе. Выход российской компании мог быть связан с попыткой оградить кабельный завод от влияния. Такой версии придерживались аналитики.